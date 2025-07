MONTEGRANARO – Tragico incidente stradale questa mattina a Montegranaro. A perdere la vita un motociclista di circa 35 anni, residente nel Fermano, in seguito ad una collisione con un’auto. Erano circa le 8 quando la moto sulla quale viaggiava il centauro e un’auto condotta da una donna si sono scontrate lungo la strada provinciale Mezzina per cause ancora in fase di ricostruzione. Le condizioni del motociclista sono apparse da subito gravissime ai sanitari accorsi immediatamente sul posto. Nonostante i disperati tentativi di rianimare il ragazzo, già in arresto cardiaco, purtroppo non c’è stato nulla da fare. La centrale 118 ha anche allertato l’elisoccorso, arrivato nel Fermano ma il motociclista è nel frattempo deceduto. Oltre ai sanitari, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno fare luce sull’esatta dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.