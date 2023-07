La morte dell’ex carabiniere Antonio Cianfrone, ucciso tre anni fa a Spinetoli (in provincia di Ascoli Piceno).



Il processo approderà in Cassazione, dopo la decisione del legale del presunto omicida, Giuseppe Spagnulo, di presentare ricorso contro la sentenza di secondo grado. Per il delitto, Spagnulo e la moglie, Francesca Angiulli, erano stati entrambi condannati all’ergastolo. Atteso a giorni il ricorso anche per la donna.



Secondo la difesa dei due, la ricostruzione dei fatti presenta incongruenze che non permetterebbero di identificare con certezza i responsabili dell’omicidio.