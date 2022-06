Un “nuovo importante passo in avanti per l’insediamento Amazon alla Coppetella” di Jesi (Ancona) per un hub logistico da 60mila mq in zona Interporto.

La Provincia di Ancona ha “trasmesso al Comune di Jesi – fa sapere l’amministrazione comunale – le proprie osservazioni alla variante urbanistica approvata lo scorso maggio.

Si tratta di osservazioni pertinenti, che saranno recepite dall’Area Servizi Tecnici, e che non modificano sostanzialmente gli aspetti tecnici del provvedimento. Quello della Provincia – ricorda il Comune – era il principale parere atteso nel periodo che intercorre tra l’adozione della variante, licenziata dalla Giunta comunale il 4 maggio scorso, e la successiva approvazione che potrà essere effettuata dal nuovo esecutivo cittadino già ad inizio luglio”.

Il Comune “ringrazia il presidente della Provincia Daniele Carnevali ed il personale dell’Ufficio Tecnico per le puntali osservazioni fornite in tempo utile al fine di agevolare l’iter amministrativo. Una disponibilità che era stata già apprezzata in sede di Vas, la Valutazione ambientale strategica (rispetto alla quale la stessa Provincia non aveva posto obiezioni) e che certamente contribuisce al raggiungimento del risultato sperato”.

L’Amministrazione comunale a questo punto si dice “estremamente fiduciosa che lo sviluppatore immobiliare del polo logistico dell’e-commerce possa procedere alla stipula dei relativi contratti e ritirare il permesso a costruire”.