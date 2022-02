ANCONA – Mauro Canil e Tony Tiong hanno sottoscritto un accordo preliminare per l’ingresso del magnate malese nel pacchetto azionario dell’Ancona Matelica. L’ufficialità è arrivata in serata con una nota del club Dorico, subito dopo la vittoria per 2-0 in campionato contro il Grosseto coi gol di Rolfini e Del Sole.

“Dopo gli incontri dei giorni scorsi, Mauro Canil e Tony Tiong hanno sottoscritto l’accordo preliminare per la cessione della maggioranza del capitale sociale della Ancona – Matelica S.r.l. – si legge nel comunicato -. Entrambi gli imprenditori hanno mostrato soddisfazione per l’accordo raggiunto.Tra la fine del mese di Marzo e la prima settimana di Aprile è previsto il closing.Resta inteso che, prima del closing e nell’ottica della consueta trasparenza che contraddistingue la Società e tutti i suoi collaboratori, verrà presentato il nuovo progetto sportivo alla città, ai tifosi ed agli addetti ai lavori”.

Tiong ha fatto oggi il suo esordio al Del Conero sputando in tribuna attorno alle 17.30. “Ancona i love a lot of”, ha detto ai cronisti, salutando tutti con un “next time” alla domanda se il closing fosse vicino.

Tiong era accompagnato dall’ex team manager della Fiorentina Roberto Ripa, intermediario in questi mesi dell’operazione, e la dg biancorossa Roberta Nocelli. Il magnate malese ha poi seguito la gara nel box presidenziale, salutato anche dell’assessore allo sport del Comune di Ancona Andrea Guidotti.