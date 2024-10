Il G7 "e le due eredità lasciate in dote ad Ancona". Il porto "tra sviluppo, crociere e ambiente" e il turismo, con un monito: "La città esca dal provincialismo". E ancora "la riapertura della stazione marittima", perno del Piano urbano della mobilità sostenibile della Giunta, le asfaltature e i parcheggi. Per arrivare alla sicurezza, dopo la rissa in piazza del Papa di sabato sera: "Attenzione massima al fenomeno e condivisione con Questura e commercianti. Con gli armamenti, la nostra Polizia locale in campo in orario notturno. Valuto un'ordinanza anti-alcol più estesa". La suggestione per un "museo diffuso per valorizzare le opere del Trubbiani", anticipazione data in diretta. E l'approfondimento sui diritti civili, dopo la protesta sui tacchi a spillo dell'opposizione, e il dibattuto taglio dei lecci a Portonovo.

L'intervista integrale di Giacomo Giampieri al sindaco di Ancona Daniele Silvetti durante il programma Buongiorno èTV.