CERRETO D’ESI – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi nelle campagne di Cerreto d’Esi in un campo di via Bargatano.

Secondo le prime informazioni una coppia, marito e moglie, è stata travolta da un trattore cingolato che si sarebbe sfrenato.

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, allertato anche l’elisoccorso Icaro.

Per l’uomo purtroppo però non c’è stato nulla da fare. La donna, invece, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette dove è arrivata in codice rosso, in condizioni gravissime.



Sul luogo dell’incidente presenti anche i carabinieri della Compagnia di Fabriano e i vigili del fuoco.