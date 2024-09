Le conseguenze del ciclone Boris si sono abbattute su Emilia Romagna e Marche. Un nuovo incubo di acqua e fango che ritorna per entrambe le regioni a brevissima distanza da due precedenti alluvioni. Per l'Emilia Romagna si parla del maggio 2023, per le Marche del settembre 2022. Tre fenomeni estremi, ma che per la loro vicinanza nel tempo, solo 16 mesi, raccontano di una drammatica difficoltà dei territori ad affrontarli.