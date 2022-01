ANCONA – Ritorna in campo la serie C dopo lo slittamento della seconda e terza giornata di ritorno causa Covid. Impegno casalingo per la Vis Pesaro contro il Teramo. Trasferte per la Fermana a Modena e per l’Ancona Matelica a Pontedera.

I risultati

VIS PESARO – TERAMO 0-2 (De Grazia al 3′ pt, Bernardotto al 31′ pt)

MODENA – FERMANA 1-0 (Tremolada al 48′ pt)

PONTEDERA – ANCONA MATELICA 0-2 (Faggioli al 1′ pt, Sereni al 14′ pt)

Le formazioni

Mister Colavitto sceglie l’undici iniziale calcolando anche i rientri post virus. Diverse le sorprese: c’è Vitali in porta per Avella; Bianconi e non Masetti a provare a mettere la museruola a Magnaghi (capocannoniere del girone B e punta di diamante del Pontedera); Papa regista al posto di Gasperi e in attacco parte dalla panchina bomber Rolfini con Faggioli, al centro di varie voci di mercato, al centro del tridente.

PONTEDERA (3-5-2): Sposito; Matteucci, Espeche, Bakayoko; Regoli, Milani, Perretta, Catanese, Benedetti; Magnaghi, Mutton. All. Maraia

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Tofanari, Bianconi, Iotti, Di Renzo; Delcarro, Papa, Iannoni; Moretti, Faggioli, Sereni. All. Colavitto

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Reti: Faggioli al 1′ pt, Sereni al 14′ pt

La cronaca

Neanche il tempo di capire le strategie che l’Ancona Matelica va subito in vantaggio: lancio di Papa, al rientro da titolare dopo tanto tempo, per lo scatto di Faggioli che batte Sposito e sigle il vantaggio. E’ il suo personale gol numero nove che certifica un momento magico che la pausa festività e Covid non ha interrotto. Poco prima del quarto d’ora il Pontedera affonda con una difesa che ha parecchio da registrare: Tofanari mette in mezzo, Sereni controlla eludendo una marcatura e davanti a Sposito non può sbagliare. L’Ancona Matelica vola sul 2-0. Primo squillo dei padroni di casa con Magnaghi: diagonale sul fondo, controllato da Vitali. Pontedera pericolosissimo una manciata di minuti prima della mezzora. Vitali è provvidenziale a opporsi sulla deviazione di testa e sotto misura di Benedetti, l’azione prosegue e Catanese dal limite scarica il sinistro sul quale il 12 biancorosso è di nuovo attento.