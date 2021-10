Un progetto di social housing dedicato a giovani coppie e anziani ma anche uno spazio per associazioni e società sportive. 15 milioni di euro per ridisegnare e riqualificare l’area della Ex Conceria a Fermo e dare nuova linfa al quartiere di Molini Girola. Tutto questo grazie alle risorse che verranno stanziate dal PNRR, all’interno del programma per la Qualità dell’Abitare, di cui il comune di Fermo è tra i primi beneficiari