Centinaia di volontari in questi giorni d’emergenza stanno aiutando come possono le popolazioni marchigiane colpite dalla terribile alluvione del 16 settembre. Chi prende le ferie, chi approfitta della chiusura delle scuole, che stacca dal lavoro e parte per spalare fango, spostare un mobile, liberare una strada.

“Grazie a tutti, ma non basta”. questo in sostanza lo sfogo di centinaia di telespettatori che hanno scritto anche questa mattina alla linea diretta del programma Buongiorno èTV sul canale 12 della nostra emittente, chiedendo a gran voce che intervenga l’esercito. “Perché non ci aiutano i soldati? Grazie ai tanti volontari, ma qui abbiamo bisogno di braccia giovani e forti, di mezzi adatti a spalare chilometri di fango e detriti”.

Niente esercito. Sulla questione era stato chiaro l’Assessore con delega alla protezione Civile Stefano Aguzzi, che ai microfoni di èTV ha dichiarato: “Contiamo già 700 persone tra Protezione Civile e Vigili del fuoco, una risposta enorme, più i tantissimi volontari. Qui ora non serve l’esercito”