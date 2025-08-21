ANCONA – Non cessa l’allarme alga tossica, anzi si allarga l’area interessata dai problemi. Dopo il Passetto e Pietralacroce, ieri è scattata l’allerta anche sul litorale di Numana Alta, con divieto di balneazione e stazionamento.



Divieto che oggi è arrivato anche a Portonovo, zona Ramona – Molo. Le ultime analisi eseguite dai tecnici dell’Arpam hanno rilevato un’alta concentrazione dell’Ostreopsis ovata (121.120 cellule/litro) nelle acque della baia di Portonovo.



“A seguito dei campionamenti effettuati nelle ultime ore da ARPAM per il monitoraggio dell’alga Ostreopsis Ovata nel litorale anconetano, sono stati rilevati – sottolinea una note del comune di Ancona –

– il proseguo delle fase di emergenza per la stazione Passetto Ascensore,

-un ritorno della fase di emergenza per la stazione di Pietralacroce-Scalaccia,

– e, inoltre, una contestuale fase di emergenza anche per la stazione di Portonovo– Ramona

Preso atto della situazione, è stata emessa a titolo cautelativo un’ ordinanza di divieto temporaneo di balneazione per le due stazioni interessate dal fenomeno. Al Passetto resta in vigore la medesima ordinanza di divieto di balneazione emessa il 5 agosto.

Il provvedimento di divieto si rende necessario ogniqualvolta la densità dell’alga supera il parametro di concentrazione di 100.000 cellule al litro, dato un potenziale rischio derivante da contatto, inalazione e da ingestione. Le Autorità sanitarie raccomandano altresì di non consumare molluschi, granchi e ricci di mare pescati nella due zone interessate.