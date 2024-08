Torna puntuale come ogni anno la serie di iniziative all’insegna dell’accoglienza in onore del patrono San Giuliano promossa dall’Amministrazione comunale, coorganizzata con la Pro Loco Macerata, il sostegno della Regione Marche e la partecipazione del CIF.

Il programma dei festeggiamenti è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi, il presidente della Pro Loco Macerata Luciano Cartechini e la presidente del Cif Francesca Marinelli.

“Ci prepariamo a vivere momenti di festa che uniranno la comunità maceratese in un clima di profonda partecipazione grazie alle iniziative e alle celebrazioni che abbiamo promosso in occasione della festa del nostro patrono, San Giuliano Ospitaliere – afferma il sindaco Sandro Parcaroli -. Il nostro ‘grazie’ va alla Pro loco di Macerata che con passione e con lo spirito proprio dell’associazionismo, ogni anno ci regala un programma ricco da vivere insieme nel segno della convivialità della socialità e dell’accoglienza”.

“Saranno giornate intense all’insegna di quello spirito di comunità che da sempre caratterizza la vita sociale di Macerata – interviene l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi – e che anche quest’anno verranno arricchite dalla presenza delle delegazioni delle città gemellate di Weiden, Issy Les Molineaux, Floriana e Lanciano. Fitto il calendario delle iniziative frutto della collaborazione con la Pro Loco di Macerata e il CIF rivolte a un pubblico eterogeneo, di tutte le età. Da tre anni a questa parte abbiamo investito moltissimo sulle serate musicali in piazza che hanno dato grandi riscontri di pubblico. L’auspicio è di bissare, anzi migliorare, il successo riscosso lo scorso anno con migliaia di presenze in città di maceratesi e non”.

“San Giuliano è una festa molto sentita dall’anima dei maceratesi perché è una festa popolare si, ma anche religiosa che ci tocca le viscere – ha detto il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro -. E’ la festa del santo patrono, una festa che ci fa sentire comunità, di avere una storia e una tradizione. I festeggiamenti sono a tutto tondo con musica, intrattenimenti, spettacoli, un’offerta ricca che però ha anche un aspetto sociale. La sera del 29, infatti, con ‘La notte siamo noi’ non verrà ricordata solo la musica degli anni ‘70 e ’80, avrà anche uno scopo benefico. Il ricavato della vendita di magliette sarà devoluto all’associazione che si occupa di ragazzi con disabilità I nuovi amici. Festeggiamo sì quindi, ma con un occhio sempre alla solidarietà e all’inclusività”.

“La Pro Loco Macerata anche quest’anno è onorata di essere parte attiva dei festeggiamenti – afferma il presidente della Pro Loco Macerata Luciano Cartechini -. Saranno giornate ricche e intense che, grazie alle iniziative organizzate, coinvolgeranno grandi e piccini. Vi aspettiamo numerosi in piazza della Libertà ricordandovi che tutti i momenti di intrattenimento previsti sono gratuiti”.

“Ormai sono trent’anni che il CIF di Macerata è presente ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono organizzando eventi e manifestazioni – afferma la presidente Francesca Marinelli -. Titti gli eventi sono legati alla riscoperta, valorizzazione e conservazione delle tradizioni maceratesi. Dalle ore 18 del giorno 30 fino a tutta la giornata del 31 sarà aperta la “Bancarella delle Tradizioni” in piazza della Libertà con la vendita del fischietto 2024 prodotto come sempre in terracotta e in un unico esemplare. Questa volta, nel rappresentare i mestieri della tradizione sarà raffigurata ‘La Vergara’ lavoratrice a tutto tondo e di indubbio rispetto. Ringraziamo l’artista Daniela Ripani che, all’apertura della bancarella, presenterà una sua opera appositamente creata per la ricorrenza e che, riprodotta, diventerà “un’etichetta per San Giuliano” applicata su bottiglie di vino cotto. Chi desidera prenotare il fischietto 2024 deve telefonare ai numeri. 0733 240368 oppure a 339.4386374”.

Il programma messo a punto per la festa patronale prenderà il via venerdì 23 agosto, alle 18, alla Galleria degli Antichi forni con l’inaugurazione della mostra “Le Cromonaute” visitabile fino al fino al 1° settembre (dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30). In esposizione opere di Anna Calcaterra, Iginia Carducci, Gabriella Clementi, Stefania Grilli, Fulvia Lucarini, Luciana Pavoni, Angela Piermarini, Beatrice Rossi, marina Sabbatini e Maurita Sampaolesi.

Si prosegue sabato 24 agosto, alle 17, con l’inaugurazione della mostra del fischietto in terracotta nelle vetrine degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, mentre domenica 25, alle 17, nel cortile di Palazzo Conventati ci sarà “Dialettando insieme”, incontro con poeti e scrittori dialettali e la tradizionale merenda maceratese.

Il 28 agosto, alle 22, con la Macapea Band di Danilo Brugnini prenderà il via il programma musicale organizzato per la festa in piazza della Libertà, che prevede per il giorno seguente, giovedì 29 agosto, rispettivamente alle 21 e alle 22, gli spettacoli “Flamingo” e Vasco Live Cover di Vasco Rossi, il 30 agosto altro doppio appuntamento con l’esibizione della Almalù Band (ore 21) e lo spettacolo “La notte siamo noi” dedicato ai mitici anni 70, 80 e 90 con le discoteche Tartaruga e Image (ore 22.30) e infine per il 31 agosto “Zchalet in tour” format dell’omonimo locale di Pintura di Bolognola. Sul palco si esibiranno i dj Luca Moretti e Francesco Cangiotti, accompagnati dall’inconfondibile voce di Giusi Minnozzi.

Diversi gli appuntamenti che riguardano i gemellaggi. In questo contesto Macerata, con gli amici tedeschi, francesi maltesi e lancinesi, con cui ha costruito uno scambio reale ed effettivo di esperienze in diversi campi tra cui quelli sociali e culturali, aspetti decisivi per il reciproco riconoscimento dei tanti vincoli ideali che li uniscono, prosegue, infatti, il progetto che prevede la partecipazione reciproca alle tradizionali feste, a giugno alla Burgerfest di Weiden e a dicembre alla Corrida di Natale di Issy Les Molineaux con l’obiettivo di mantenere forte il legame partendo dalle tradizioni identitarie per costruire insieme progetti di respiro europeo in grado di rafforzare il legame che esiste tra le diverse realtà.

Il primo appuntamento dedicato ai gemellaggi sarà il 29 agosto, alle 19, nel cortile del Palazzo comunale in piazza della Libertà con un momento di convivialità e di benvenuto rivolto alle varie delegazioni mentre il 30 agosto, alle 10, nella sala consiliare è prevista la cerimonia istituzionale con la consegna delle chiavi della città. A seguire, nel pomeriggio, riunione di lavoro con l’ufficio Europa e i rappresentanti di Issy Les Moulineaux e Weiden e alle 16.30 nella Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti, organizzato dal Centro Studi Storici Maceratese, dedicato agli amici di Floriana (Malta) si terrà il convegno “Un architetto maceratese a Malta: la figura e l’opera di Pietro Paolo Floriani” con interventi del Vescovo Nazzareno Marconi, Giuseppe Adami, Laura Mocchegiani e Veronica Compagnoni Floriani. Il 31 agosto gli ospiti visiteranno l’area archeologica di Helvia Recina, gli scavi di Urbisaglia e l’Abbadia di Fiastra e parteciperanno alla messa e alla tradizionale processione.

Venerdì 30 agosto, in piazza della Libertà, prevista l’apertura della bancarella del fischio di san Giuliano del CIF con la presentazione di “Un’etichetta per san Giuliano”.

Sempre il 30 agosto, dalle 15 alle 19, in piazza della Libertà mercatino di san Giuliano per i bambini e a seguire merenda gratis per tutti i piccoli. Il 31 agosto, giornata clou dei festeggiamenti, in piazza della Libertà, alle 19.30 esibizione di danza “I Wanna dance” e alle 20 presentazione delle squadre CBF Balducci, Pallavolo Macerata e Maceratese Calcio e delle città gemellate.

Dal 29 al 31 agosto in piazza della Libertà sarà attivo lo stand gastronomico con il piatto tipico di san Giuliano ovvero le tagliatelle con la papera e tanti altri prodotti della cucina maceratese.

Dal primo pomeriggio di venerdì 30 agosto attiva, fino al giorno seguente, la fiera di san Giuliano con circa 300 bancarelle che troveranno posto in viale Puccinotti, viale Trieste, piazza Nazario Sauro, piazza Mazzini, piazza Cesare Battisti, corso Matteotti, piazza Annessione e via Garibaldi mentre quelle che negli ultimi anni erano dislocate lungo corso Cavour verranno spostate in piazza Garibaldi, lungo la discesa di via dei Giardini e nella prima zona antistante la Rotonda dei Giardini Diaz.

Info e programma completo sul sito www.comune.macerata.it .