Il sorriso come cura: a Jesi grande festa per la 20a Giornata Nazionale del Naso Rosso. I clown di VIP Clown Vallesina vi aspettano ai giardini pubblici di Jesi, in Viale Felice Cavallotti per festeggiare la 20° edizione della GNR con: laboratori creativi per i bimbi, letture, kamishibai, giochi, truccabimbi, baby dance, pesca di beneficienza, bolle di sapone, lotteria solidale… e dalle 18.30 concludiamo in bellezza con lo spettacolo dei clown!

Non mancate!!!

Ecco il programma: