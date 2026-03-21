Palazzo Benincasa di Ancona è uno dei tesori da scoprire in questo week end delle giornate Fai di Primavera. Si tratta di uno dei luoghi per cui la visita è riservati agli iscritti Fai. In totale in questo week end nelle Marche ci sono più di 50 aperture in 28 località. Con le visite guidate grazie ai giovani ciceroni delle scuole nella città di Ancona aperti altri due siti: la Caserma Paolini in piazza del Plebiscito e lo stabilimento Fincantieri al porto.

Qui tutte le indicazioni per le visite oggi e domani https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti/?regione=MARCHE