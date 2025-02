PESARO – Non sono arrivate le risposte desiderate, con le istituzioni c’è un muro che qualcuno ha posto per non farci trattare per il bene dell’agricoltura italiana, per questo siamo tornati qui e manifesteremo nuovamente la prossima settimana per continuare a chiedere lo Stato di crisi”. Così Lorenzo Ferri Marini, presidente di Orgoglio Agricolo, assieme a decine di agricoltori che nuovamente, dopo le proteste delle scorse settimane, sono tornati a stazionare sul prato di fronte al casello autostradale A14 di Pesaro.



“Giovedì – annuncia – daremo vita a un corteo notturno, venerdì un’assemblea dove incontreremo Andrea Putzu, presidente della Commissione agricoltura della Regione Marche, e subito dopo, verso ora di pranzo, partiremo con un corteo da Pesaro fino a Cattolica. Sappiamo che la politica è sempre la politica ma la speranza è l’ultima a morire e noi vogliamo arrivare a trattare con le istituzioni – aggiunge – dai sindaci sono intanto arrivati segnali e risposte positive, alcuni comuni già hanno applicato delle delibere a riguardo”