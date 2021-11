ANCONA – Indagini in corso da parte della Polizia per la rapina avvenuta ieri sera all’interno del centro commerciale Gross, alla Baraccola di Ancona. Nel mirino è finito un negozio all’ingrosso di prodotti e servizi tecnologici. Da quanto si apprende alcuni banditi con il volto coperto hanno preso in ostaggio i dipendenti e minacciandoli con le pistole li hanno rinchiusi in una stanza prima di scappare con un ingente bottino: almeno un centinaio di costosi smartphone. Saranno importanti per gli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza.