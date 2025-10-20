Una giornata all'insegna della solidarietà, dello sport e della prevenzione!

Piazza del Popolo si è colorata di rosa per la PittaRosso Pink Parade, e la partecipazione è stata semplicemente fantastica!

Tante persone si sono unite a questa camminata/corsa non competitiva, dimostrando ancora una volta che l'unione fa la forza quando si tratta di una causa così importante: la raccolta fondi per la ricerca scientifica contro i tumori femminili!

L'iniziativa, promossa a livello nazionale con il fondamentale sostegno della Fondazione Veronesi, è dedicata a finanziare progetti di vitale importanza.

