MACERATA – L’Università di Macerata supera Bologna, Milano e Pisa nella qualità del dottorato di ricerca. È uno dei dati più significativi emersi dai primi risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024, la valutazione nazionale condotta da Anvur, l’agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sulle performance scientifiche degli atenei italiani.

Nel dottorato Unimc ottiene un valore di 1,062, superiore a quello dei tre grandi atenei. Nella valorizzazione delle conoscenze, cioè nella capacità di tradurre la ricerca in benefici concreti per il territorio, raggiunge quota 1,156, superando Bologna, Padova, Milano e Torino e allineandosi alla Sapienza di Roma. Il quadro complessivo è positivo: l’Ateneo migliora rispetto alla precedente valutazione e si colloca in linea con la media nazionale.

“Non serve andare lontano per trovare un’università di qualità”, commenta il rettore John McCourt. “A Macerata si studia in un ateneo serio e autorevole, vicino alle persone, capace di trasformare la ricerca in opportunità concrete”. I dati pubblicati il 16 aprile sono ancora preliminari e il rapporto finale Anvur è atteso nelle prossime settimane.