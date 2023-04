SENIGALLIA – Nuova data da segnare sul calendario: la Partita del cuore – Insieme per Senigallia si terrà la sera di mercoledì 21 giugno alle 21 allo stadio Bianchelli di Senigallia. In campo la Nazionale italiana cantanti contro il Charity Team Senigallia, di nuovo a favore della popolazione alluvionata grazie ai progetti di Caritas Senigallia, che da sempre ha offerto il suo aiuto concreto nell’emergenza.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data senza dover fare nulla, mentre per chi ne facesse richiesta sarà possibile chiedere il rimborso. I spettatori che hanno acquistato online o presso le prevendite autorizzate Vivaticket possono richiederlo compilando il modulo online sul sito Vivaticket nella sezione “Annulli e posticipi” entro il 30 aprile 2023; chi ha acquistato presso i punti vendita dovrà riportare il biglietto entro la stessa data.

Per chi invece non ha ancora acquistato il biglietto tra uno o due giorni sarà possibile andare su Vivaticket o recarsi alla Libreria Mastai, in via Felice Cavallotti 15 a Senigallia, con orario 9-12.30 tutte le mattine tranne il lunedì e 17-19 solo di lunedì, mercoledì e venerdì.

Rimandato per maltempo qualche giorno fa, il match di solidarietà verrà riproposto sempre con il patrocinio del Comune di Senigallia e i numerosi partner che hanno sostenuto l’evento. Ancora top secret i nomi ufficiali dei giocatori delle due squadre.