ANCONA – La Fermana stoppa la corsa playoff del Pescara, imponendo l’1-1 al Recchioni. Sblocca Cognigni, ma nella ripresa il pari è di D’Urso.

La Vis Pesaro lotta in casa del Cesena, ma torna a Pesaro con zero punti in tasca. In mezzo ai gol di Bortolussi e Candela, il momentaneo pareggio di Saccani.

Seconda sconfitta consecutiva per l’Ancona Matelica che ne prende tre anche a Montevarchi. Il rigore di Sereni è un’illusione, perché i padroni di casa fanno il bello e il cattivo tempo in casa.

I risultati

FERMANA-PESCARA 1-1 Cognigni al 16′ pt (F); D’Ursi al 16′ st (P)

CESENA-VIS PESARO 2-1 Bortolussi al 12′ pt, Candela al 39′ st (C); Saccani al 20′ st (VP)

MONTEVARCHI-ANCONA MATELICA 3-1 Gambale al 29′ pt, al 20′ st, Giordani al 24′ st (M); Sereni su rig. al 4′ st (AM)

Le formazioni

Colavitto ripropone Bianconi in difesa dal primo minuto con Vitali in porta per Avella. In mezzo al campo regia affidata a Papa al posto dello squalificato Gasperi. Davanti il tridente con Sereni-Faggioli-Rolfini.

MONTEVARCHI (4-3-1-2):Giusti; Achy, Dutu, Tozzuolo, Boccadamo (dal 27′ st Martinelli); Giordani, Mercati (dal 27′ st Carpani), Amatucci; Barranca; Gambale, Jallow (dal 20′ st Sorrentino). All. Malotti

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Tofanari (dal 36′ st Noce), Bianconi, Iotti, Di Renzo; D’Eramo (dal 12′ st Iannoni), Papa (dal 12′ st Palesi), Delcarro; Sereni (dal 25′ st Moretti), Faggioli (dal 25′ st Del Sole), Rolfini. All. Colavitto

Arbitro Zanotti di Rimini

Reti: Gambale al 29′ pt, al 20′ st, Giordani al 24′ st (M); Sereni su rig. al 4′ st (AM)

Note: Spettatori 599 di cui 278 abbonati, 69 ospiti; incasso di 4535 euro

La cronaca

I padroni di casa comandano le danze nel primo tempo trovando con Gambale che sigla il vantaggio alla mezzora del primo tempo. A metà frazione pericoloso Barranca che trova uno spazio al limite, ma il suo sinistro finisce oltre la traversa. In avvio di ripresa c’è un rigore per l’Ancona Matelica per fallo di Tozzuolo su Sereni e proprio quest’ultimo con freddezza trasforma spiazzando il portiere di casa e ristabilendo la parità. Attorno al quarto d’ora della ripesa Gambale appoggia per Giordani che spara in porta all’altezza del dischetto del rigore, ma Iotti salva in angolo. Subito dopo brivido corso da Vitali che si fa scappare la palla dalle mani, ma il Montevarchi mette sul fondo. Ancora Montevarchi vicino al gol con destro di Barranca e Vitali pronto alla deviazione in angolo. Nuovo vantaggio dei toscani nell’aria e arriva dopo venti minuiti della ripresa, ancora con Gambale che gira in porta sotto misura e batte Vitali. Non è finita. Scatenata la formazione di Malotti che trova il tris con Giordani che in tuffo di testa prolunga una punizione da sinistra e trova l’angolino alle spalle di Avella. Non si arrende Rolfini al quale viene annullato un gol e poi sfiora il colpo grosso con diagonale di destro che sfila sul fondo. Il Montevarchi è però saldamente al comando e arriva davanti al traguardo.