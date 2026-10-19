Il marchigiano Filippo Quitadamo premiato agli Heymondo Awards 2026: è l’Instagrammer di viaggio dell’anno

Mercoledì 14 ottobre 2026 negli storici spazi del Grand Hotel di Parco Federico Fellini a Rimini si è svolta la quinta edizione degli Heymondo Awards, noti come gli “Oscar del viaggio” e dedicati alla travel creator economy. L’evento, promosso dal broker online di assicurazioni di viaggio Heymondo in partnership con Viva Resorts by Wyndham e Condor Airlines, si è tenuto in concomitanza con il principale appuntamento italiano dell’industria del turismo, la fiera TTG Travel Experience.

La serata è stata condotta da Costantino della Gherardesca insieme a Vittoria Castagnotto, chiamati ad accompagnare sul palco i vincitori e i protagonisti di questa edizione. L’integrazione tra i due appuntamenti testimonia l’importanza acquisita dai creatori di contenuti nel mercato professionale dei viaggi, del marketing e della comunicazione.

I vincitori del 2026 e la categoria rivelazione

Gli Heymondo Awards 2026 premiano i talenti che si sono distinti nel racconto digitale valorizzando diverse piattaforme, da Instagram a YouTube, fino a TikTok e ai blog. La selezione dei vincitori è stata affidata a una giuria composta da un rappresentante di ciascuno sponsor, un membro del team Heymondo e un creatore di contenuti esterno e anonimo. Oltre al riconoscimento, le personalità premiate avranno l’opportunità di partecipare a un “fam trip” nella destinazione scelta dal main sponsor.

L’evoluzione del settore ha portato all’introduzione della nuova categoria “Rivelazione Travel”, destinata alle figure emergenti del racconto di viaggio social. Il premio è stato assegnato a Virginia Urbinati, mentre Fabio Nodari ha ottenuto il titolo di Blogger di viaggio 2026. A Filippo Quitadamo è andato il riconoscimento come Instagrammer di viaggio 2026, mentre Francesco Liscio e Francesco Morabito si sono rispettivamente aggiudicati il premio come TikToker di viaggio 2026 e YouTuber di viaggio 2026. Il Premio del Pubblico 2026 è stato infine conferito a Maria Paolucci.

Nelle edizioni precedenti, l’albo d’oro dell’evento ha visto tra i principali protagonisti nomi come Giovanni Arena, Bazatravel, Positivitrip e Zof, confermando la capacità della manifestazione di intercettare le voci più rappresentative del panorama digitale.

I nuovi linguaggi del racconto turistico

La serata organizzata da Heymondo ha visto la partecipazione di oltre 120 creatori di contenuti. L’iniziativa mira a valorizzare l’efficacia di linguaggi non convenzionali capaci di raggiungere pubblici trasversali, contribuendo a innovare lo storytelling turistico attraverso la condivisione di esperienze e la creazione di comunità verticali. Gli Heymondo Awards si confermano così un punto di incontro tra creatività digitale, settore turistico e nuovi modelli di comunicazione.

“Fam trip” nella Repubblica Dominicana

I vincitori della manifestazione prenderanno parte a un “fam trip” organizzato in collaborazione con i partner degli Heymondo Awards 2026. Tra questi figura Viva Resorts by Wyndham, gruppo alberghiero caraibico specializzato in soggiorni all-inclusive con nove strutture tra Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas, e Condor Airlines, compagnia aerea attiva nei collegamenti internazionali di lungo raggio.

La meta stabilita per il soggiorno è Miches, località situata nella Repubblica Dominicana caratterizzata da ampie spiagge e natura tropicale. La permanenza è prevista presso il resort Viva Miches by Wyndham sulla costa nord-orientale, con i trasferimenti curati da Condor Airlines.

Personalizzazione del servizio e trasparenza del messaggio

L’evoluzione comunicativa dei creatori di contenuti e la proposta di Heymondo si basano su forme di profilazione dettagliate che permettono di raggiungere elevati livelli di coinvolgimento. Il messaggio diffuso fa perno sulla trasparenza etica, mostrando l’applicazione dei prodotti nella realtà quotidiana e i relativi vantaggi per il cliente. La crescita della comunità legata al settore coincide con l’incremento di popolarità del marchio Heymondo nel settore delle polizze di viaggio.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito https://www.heymondo.it

La società Heymondo è stata fondata nel 2017 con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle assicurazioni di viaggio, proponendo soluzioni personalizzate e flessibili orientate al rapporto tra qualità e prezzo mediante l’uso delle tecnologie digitali.