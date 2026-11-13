Venerdì 13 novembre 2026 nel centro storico di Macerata, lungo Traversa Armaroli, una installazione raffigurante due polmoni riempiti d’aria appare incastrata tra gli edifici del vicolo. L’operazione rientra nel progetto promosso da Msd Italia in concomitanza con il World Pneumonia Day per informare la cittadinanza sulla salvaguardia dell’apparato respiratorio e sul contrasto alle infezioni, tra cui quella provocata dallo pneumococco. Oltre alle Marche, il progetto coinvolge la Liguria, territorio in cui un manufatto identico trova spazio a Genova.

Sul tema della protezione delle vie aeree e delle pratiche di profilassi interviene il dirigente del settore Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dell’Agenzia regionale sanitaria (Ars) delle Marche, Antonello Lupi.

Il responsabile dell’Ars Marche illustra poi le abitudini quotidiane e i presidi medici utili a limitare lo sviluppo delle patologie a carico dei bronchi e dei polmoni.

“Abbiamo gli strumenti per ridurre concretamente il rischio di ammalarci – prosegue – Ovviamente non possiamo ridurre a zero questo rischio, però non fumare, cessare l’abitudine al fumo, limitare l’esposizione agli inquinanti anche negli ambienti di lavoro, adottare corrette misure igieniche – il Covid ci ha insegnato a lavarci frequentemente le mani, per esempio – e gestire adeguatamente le malattie croniche sono sicuramente interventi importanti. Poi abbiamo anche le vaccinazioni raccomandate, e queste sono un tema importante perché ci permettono di prevenire alcune infezioni responsabili delle polmoniti”.