ANCONA – Un’altra notte di piogge intense per le Marche. Particolarmente colpita la città di Ancona, dove si segnala l’esondazione dell’Aspio.



“Chiuse – segnala il Comune – la strada di San Biagio e gran parte delle vie dell’Aspio. Chiusa anche via Primo Maggio dallo svincolo dell’Asse e dalla provinciale da Pesaro. Dunque per andare a sud su può prendere solo l’asse (con uscite su via Primo Maggio bloccate) e proseguire lungo la quattro corsie fino alla rotatoria nuovo Inrca.

Chiusa provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 16 “Adriatica” nel comune di Ancona per allagamento in corrispondenza del km 306 ed è attivo un restringimento nel comune di Castelfidardo per movimento franoso al km 317. Sempre nel territorio comunale di Ancona, è interdetta al traffico anche la statale 361 Septempedana per allagamento al km 1,200.”