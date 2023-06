Un uomo di 42 anni è morto mentre faceva il bagno nelle acque del mare Adriatico a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

E’ accaduto ieri pomeriggio. Il dramma è avvenuto sotto gli occhi del figlioletto di 5 anni, che per primo ha dato l’allarme.

Il 42enne si trovava all’altezza degli scogli quando altri bagnanti hanno percepito che stesse in difficoltà. Si sono avvicinati constatando che non dava segni di vita.

Grazie anche all’intervento dei bagnini di salvataggio, è stato portato a riva ed affidato alle cure dei sanitari del 118 nel frattempo allertati così come l’eliambulanza che però non è più intervenuta una volta constatato in breve che il bagnante purtroppo era ormai deceduto, probabilmente a causa di un malore. Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Benedetto.