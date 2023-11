PIEDIRIPA – I Vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata in Via Cluentina a Piediripa (MC) per un incidente stradale tra due autovetture, una delle quali e rimasta incastrata in uno degli archetti parapedonali che delimitano la strada.

La Squadra di Macerata intervenuta con un’autobotte, in collaborazione con i Sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre la conducente dall’auto, la quale successivamente e stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti. I VVF hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale.