ANCONA – Buon sangue anconetano non mente. Sono due i pupilli dorici partiti alla volta di Budapest dove domani inizieranno i Mondiali di atletica all’aperto che si svolgeranno dal 19 al 27 agosto. In pista scenderanno Gianmarco Tamberi, campione olimpico del salto in alto a Tokyo, e il campione degli 800 metri Simone Barontini, entrambi figli del Palaindoor di Ancona.

Tamberi, reduce dell’oro nel salto in alto ai Giochi europei di giugno in Polonia, scenderà in pedana per il primo turno domenica mattina alle 10.35. La finale del salto in alto è in programma martedì 22 alle 19.55.

Parte oggi per Budapest anche il 24enne Barontini, che ha conquistato due settimane fa ai Campionati Nazionali di Molfetta l’oro negli 800 metri e il pass per il sogno del titolo mondiale. Fischio d’inizio per lui martedì 22 agosto quando alle 19:20 prenderanno il via le batterie degli 800 metri.