ANCONA – Restano ancora un centinaio di persone senza energia elettrica, concentrate nella zona di confine tra Ancona e Falconara. Enel Energia punta a risolvere la situazione già in giornata, dopo una notte di black out continui. Dalle prime informazioni acquisite, contattando l’ufficio stampa, l’area in cui si stanno vivendo i maggiori disagi è quella di Palombina Nuova.

“Purtroppo si è verificato un doppio guasto non prevedibile su una linea di media tensione sotto terra – spiega Enel Energia -. Siamo intervenuti già nella notte da remoto e dal Centro operativo, intorno alle 21.45, per rialimentare il maggior numero di clienti possibile”. Poi ci sono stati gli interventi sul campo, importanti, “mobilitando il personale su più fronti”, ma anche impiegando la strumentazione a disposizione “come sei gruppi elettrogeni per alimentare le cabine secondarie, un carro attrezzi e la predisposizione di una power station”, non ancora montata ma pronta ad essere attivata nel caso in cui l’emergenza si facesse ancora più seria. Il tutto nei quartieri a nord del capoluogo e alla prima periferia di Falconara.

Il doppio guasto, come confermato da Enel Energia, potrebbe essere l’ennesima conseguenza “delle ondate di calore che stanno interessando la regione Marche”. Un caldo estremo che sta richiedendo un massiccio impiego di impianti di climatizzazione per cercare refrigerio.