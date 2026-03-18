Come ogni anno in realtà il progetto Sferisterio Scuola 2026 è già iniziato e i dati delle adesioni ad oggi lasciano ben sperare in quanto abbiamo già raggiunto i numeri dello scorso anno, senza peraltro considerare i nuovi progetti per le scuole superiori, gli s?tudenti universitari e gli adulti, confermando ancora una volta quanto questa iniziativa sia diventata un appuntamento atteso e riconosciuto dal mondo della scuola e dal territorio.

Invece la prima tappa pubblica del progetto sarà martedì 24 marzo al Teatro Lauro Rossi, con Incontra l’Opera guidato dal M° Fabio Sartorelli, esperto divulgatore, musicologo e docente di Storia della musica al Conservatorio “G. Verdi” di Como e di Guida all’ascolto dell’opera e del balletto all’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Nel corso della stessa giornata si terranno anche i consueti appuntamenti riservati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e agli studenti universitari – per gli studenti UNIMC è previsto anche il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari grazie alla collaborazione con l’Associazione Amici dello Sferisterio. Alle ore 21.00, invece, l’iniziativa si aprirà alla cittadinanza con un incontro-spettacolo aperto a tutti: un’occasione per scoprire, tra pianoforte, aneddoti e guide all’ascolto, i titoli della stagione 2026 — Nabucco, Il Barbiere di Siviglia e Il Trovatore. La partecipazione all’appuntamento serale è gratuita con prenotazione dal sito sferisterio.it, a partire da lunedì 16 marzo alle ore 10:00. Sicuramente un gradito ritorno per tutti i cittadini e un invito a tutti i ragazzi, universitari e non, a scaldare i motori in vista delle Anteprime Giovani Under 30 dei giorni 14, 15 e 16 luglio, che quest’anno tornano a caratterizzarsi con una divertente Call Colori per rendere il pubblico sempre più protagonista degli spettacoli: i ragazzi saranno dunque invitati a indossare almeno un dettaglio del colore guida delle locandine – azzurro per Nabucco, verde per Il barbiere di Siviglia e rosso per Il trovatore – così da rendere lo Sferisterio un colpo d’occhio indimenticabile e un grande ricordo collettivo. Sempre per le Anteprime Giovani Under30 arriva anche una novità pensata per agevolare gli spostamenti e ridurre costi e traffico, nel rispetto dello splendido territorio maceratese: quest’anno un adulto potrà partecipare acquistando un biglietto da 40 euro, a condizione che accompagni quattro Under18 e che l’acquisto dei cinque biglietti avvenga contestualmente in un’unica soluzione.

Ma è a fine maggio e inizio giugno che Sferisterio Scuola giunge al suo apice con la doppia produzione di C’era una volta… Pinocchio al Teatro Lauro Rossi dal 21 al 27 maggio e infine con l’attesissimo appuntamento allo Sferisterio dal 5 al 10 giugno, quest’anno dedicato alla conoscenza di un capolavoro della trilogia popolare di Verdi grazie a Rigoletto. Il mistero del Teatro. Entrambi preceduti da un percorso propedeutico che coinvolge insegnanti e alunni, i due spettacoli hanno registrato lo scorso anno numeri record a livello regionale e nazionale, con oltre 16.000 partecipanti tra studenti, docenti e familiari provenienti dalla provincia di Macerata e da altre scuole delle Marche, confermando l’appuntamento come un momento di partecipazione ampia e inclusiva per il territorio. Inoltre per celebrare i duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi quest’anno lo spettacolo per le scuole dell’infanzia sarà proprio dedicato al suo immortale capolavoro, che ancora oggi affascina i bambini, gli adulti e gli artisti di tutto il mondo: C’era una volta… Pinocchio è infatti pensato non solo per coinvolgere attivamente il pubblico dei giovanissimi nell’azione del palcoscenico, ma anche per fargli rivivere la celebre favola in musica sulla falsariga dell’opera da camera grazie al nuovo testo dell’operatore e docente teatrale maceratese Francesco Facciolli, per l’occasione anche regista, e alle musiche originali di Vincenzo Ruggiero, eseguite da un soprano e da un ensemble cameristico di archi, fiati e fisarmonica. Il progetto nasce di nuovo in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “S. Scodanibbio”, sancendo ancora una volta la volontà del Macerata Opera Festival di fare sistema con tutto il territorio e le sue più attive associazioni in campo culturale e sociale, seguendo la linea inclusiva del Comune di Macerata, da sempre grande sostenitore di Sferisterio Scuola.

E per festeggiare l’inizio delle vacanze estive si avrà il tradizionale gran finale allo Sferisterio con la produzione di AsLiCo Rigoletto. Il mistero del Teatro, che introdurrà i ragazzi non solo a una delle opere più famose ed amate del grande repertorio, ma anche al concetto di ‘metateatro’, cioè al teatro che racconta sé stesso. Infatti, per stemperare la cupezza del libretto verdiano, il giovane regista Manuel Renga ha pensato a un adattamento drammaturgico che mette in scena una compagnia di bizzarri attori itineranti impegnati proprio in Rigoletto. Così la trama si dipanerà sera dopo sera, spettacolo dopo spettacolo, tra amori e dolori, stravaganze e tanto lavoro per ricreare la magia del teatro con pochi, semplici mezzi e tanta fantasia senza freni. La rielaborazione musicale, interpretata da Orchestra Sinfonica G. Rossini guidata da Giulio Arnofi, è opera di Massimo Fiocchi Malaspina, compositore e docente noto al grande pubblico per le sue collaborazioni televisive a partire dalla fortunata serie “Il Collegio”. Scene e costumi sono di Aurelio Colombo, mentre sul palco si esibiranno i giovani cantanti selezionati dalla celebre fucina di talenti AsLiCo.

Sandro Parcaroli, Sindaco di Macerata e Presidente di Macerata Opera Festival, sottolinea: “Sferisterio a scuola non è solo un cartellone di spettacoli: è un percorso di scoperta, un invito a vivere l’opera e la musica come esperienza condivisa. È un’occasione per accompagnare bambini, ragazzi, docenti e famiglie dentro un luogo simbolo della nostra città, trasformandolo in uno spazio di crescita, emozione e partecipazione. I numeri dello scorso anno raccontano meglio di ogni parola il valore di questa iniziativa: oltre 16.000 studenti hanno assistito alle opere in programma, riempiendo lo Sferisterio di curiosità, attenzione e meraviglia. Un risultato straordinario che ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore impegno”.

Racconta Lucia Chiatti, Sovrintendente di Macerata Opera Festival: “Sin dall’anno scorso sono rimasta profondamente colpita dall’importanza del progetto Sferisterio Scuola e dalle dimensioni enormi che esso ha acquisito negli anni grazie all’impegno di tutti e alla sensibilità di questo territorio. Credo che Sferisterio Scuola sia oggi un’eccellenza riconosciuta in tutt’Italia e soprattutto un modello di sviluppo che ci dà grande speranza ed energia per il futuro. Per questo lo proponiamo con sempre più entusiasmo per formare il pubblico di oggi, non solo quello di domani.”

Aggiunge Katiuscia Cassetta, Assessore alla Cultura e all’Istruzione: “Sicuri del valore del percorso intrapreso con il progetto Sferisterio Scuola, ogni anno ci impegniamo a scoprire nuove strade per integrare la proposta formativa con iniziative che favoriscano una partecipazione sempre più attiva e ampia di tutta la comunità. Come Assessore alla Cultura e all’Istruzione sento il dovere di offrire a tutti la possibilità di conoscere e riconoscere la bellezza e l’importanza del patrimonio operistico che in esso racchiude la storia e l’identità della nostra nazione. Abbiamo la fortuna di avere dei luoghi unici come lo Sferisterio e il Teatro Lauro Rossi, nati come spazi per condividere momenti di spettacolo, che rinnovano ogni anno, anche attraverso queste iniziative, la loro funzione ideale.”

La biglietteria per le Anteprime Giovani Under 30 è già aperta online e presso la Biglietteria dei Teatri di Macerata, con biglietto unico a 12 euro per tutti gli Under 30 e con il voucher accompagnatore a 40 euro per gli Over 30 che accompagneranno 4 ragazzi compresi tra i 14 e 18 anni.

L’appuntamento con Incontra l’Opera del 24 marzo alle 21.00 al Teatro Lauro Rossi è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a partire dalle ore 10.00 di lunedì 16 marzo su EventBrite.

Per maggiori informazioni: Sferisterio.it

BIGLIETTERIA SFERISTERIO

Piazza Mazzini, 10 – 62100 Macerata

Tel. +39.0733 230735

boxoffice@sferisterio.it

Orario di apertura del botteghino: da martedì a sabato – dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30

Nei giorni di spettacolo allo Sferisterio la biglietteria è aperta dalle 20.00 a inizio spettacolo.

Nelle domeniche e nei lunedì di spettacolo allo Sferisterio la biglietteria è aperta dalle 16.30 fino all’inizio dello spettacolo.

Il canale di vendita ufficiale del Macerata Opera Festival è Vivaticket.