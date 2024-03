ANCONA – Doppio schianto nel tardo pomeriggio all’interno della galleria della Montagnola per Ancona. In particolare coinvolto uno scooter: grave un uomo di 45 anni di origine tunisina portato all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità. E’ quello che ha riportato le ferite più importanti tra i cinque rimasti contusi nelle due differenti carambole, entrambe in direzione nord. Traffico bloccato per diverse ore.