Una sfilata di tutta la Vela Nuoto Ancona ha animato, lunedì pomeriggio, la sala convegni della Figc di Ancona. Circa quattrocento persone tra atleti, anche giovanissimi, e relative famiglie hanno assistito alla presentazione delle prime squadre di nuoto artistico, nuoto e pallanuoto femminile e maschile della storica società – nata nel 1902, la più antica di Ancona – e alla premiazione degli atleti che si sono maggiormente distinti nel corso della passata stagione.

Dopo la sfilata delle prime squadre sono stati premiati tutti gli atleti che si sono distinti nella scorsa stagione, da quelli che hanno vinto i campionati regionali alle squadre che hanno partecipato anche alle semifinali nazionali, come la juniores maschile di pallanuoto. Tra i premiati da sottolineare la giovane Anna Pelusi, nuotatrice dodicenne che detiene il primo tempo nelle graduatorie nazionali femminili esordienti A nei 100 e 200 rana in vasca corta e nei 50, 100 e 200 rana in vasca lunga, ma anche i nuotatori Matteo Francesco Palmieri, Ginevra Maria Colucci, Penelope Stopponi, Matilde Marcarelli, Mattia Albanesi e Nicholas D’Onghia che hanno partecipato ai campionati italiani di categoria o ai Criteria primaverili. Nel nuoto artistico premiato il duo medaglia d’argento alle gare nazionali estive Fin propaganda composto da Lucia Borgiani ed Emma Sigarini e, ovviamente, le squadre che hanno vinto il campionato regionale. Premiato anche l’ex atleta, istruttore e dirigente Gianluca Guardianelli.

«Siamo in una fase di notevole inerzia – ha ricordato il presidente della Vela Nuoto Ancona, Igor Pace, sottolineando anche la cultura del lavoro della società –, l’impiantistica natatoria comincia ad avere una fisionomia importante per la città, affronteremo una stagione di transizione ma molto importante. La piscina di Ponterosso gira a pieno regime, bella e accogliente, quella di Vallemiano ha risolto ogni problematica, e siamo tutti elettrizzati nell’attesa della vasca da 50 metri. Abbiamo davanti situazioni ideali e vogliamo farci trovare pronti, società, atleti e tecnici».

«Qui c’è la città di Ancona, nella sua profondità, nella sua identità di gente di mare – ha aggiunto il vicesindaco Giovanni Zinni dopo aver fatto i complimenti alla società per i traguardi raggiunti – ci sono le famiglie, lo sport di base, e anche lo sport agonistico, quello difficile, quello di alto livello. L’ansia che deriva dalla gestione complessa degli impianti natatori passa ogni volta che ci si trova davanti a queste giornate, in cui si vede che tutte le problematiche vengono superate dalla gioia commovente di questi ragazzi, giovani che affrontano quotidianamente lo sport e lo stare insieme. La consegna della piscina da 50 metri? Tutti gli impianti del Pnrr devono essere terminati entro giugno 2026».