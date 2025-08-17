Si dice che un buon genitore prepara i figli per la strada, non prepara la strada per i figli. Facile a dirsi. Più difficile è il nostro ruolo oggi, tra regole, valori e il cellulare, amico/nemico dei nostri figli.

Ne parliamo giovedì a Caffè Teatro, tra i consueti sorrisi e il sound che come da tradizione delizieranno il pubblico di Villa Nappi, per il format seguito dallo scorso anno dalle telecamere di èTV.

Ospite della serata sarà Giovanni Siena, professionista illuminato e grande esperto di questi temi. Scelta importante d parte del Comune Di Polverigi e di Inteatro Polverigi che hanno inserito questo tema “impegnato” nel Festival, giunto alla sua dodicesima serata. Ingrediente forte di giovedì prossimo: i figli, l’essere genitori oggi, la sfida educativa, i cellulari come amici/nemici.

Giovanni Siena è uno dei massimi esperti a livello nazionale di questi argomenti. Ospite di autorevoli trasmissioni televisive, reduce da incontri istituzionali alla Camera dei Deputati e in Vaticano al cospetto del Papa, Siena è atteso a ottobre al Festival Internazionale sull’Edu-care a Bogotà in Colombia.

La serata sarà presentata da Maurizio Socci e da Rossella Fiorani, Miss Italia Coraggio 2017. Sul palco la grande musica di Paolo Principi e Rosa Sorice e la comicità di Cristiana Maffucci, Pizia P., Elisabetta Sabbatini e Mirko Eleonori.

Vi aspettiamo con il cast al gran completo a Caffè Teatro, 21 agosto: prenota ora per la penultima serata di sorrisi tra le stelle di Villa Nappi.

Una ventina di posti rimasti!

