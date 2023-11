CASTEL SANT’ANGELO SUL NERA – I vigili del fuoco sono intervenuti a Castel Sant’Angelo sul Nera per soccorrere una persona infortunata ad una gamba n una zona impervia.



Sul posto la squadra di Visso ha collaborato con il personale del 118 per soccorrere la persona accompagnandola all’eliambulanza per il trasporto in ospedale.