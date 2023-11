PIOBBICO – Una famiglia belga di cinque persone (padre, madre e tre bambini, il più grande di 10 anni) che aveva perso l’orientamento durante una gita nel territorio di Piobbico, in provincia di Pesaro Urbino, è stata portata in salvo dai Vigili del Fuoco.



I cinque si sono trovati a notte fonda nel sentiero di Rio Vitoschio, tra Piobbico e Apecchio e non riuscivano a tornare indietro, da qui la richiesta di aiuto. La chiamata alla centrale intorno alle 22.30. I soccorsi sono arrivati vero le 23.20 ad opera di due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno rintracciato la famiglia grazie alla posizione dei telefoni cellulari.



Prima di recuperarli i vigili del fuoco hanno dovuto camminare per una quarantina di minuti lungo il sentiero. Padre, madre e figli, tutti in buona salute, sono stati ricondotti alla propria auto