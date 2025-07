PESARO – Terrore ieri sera in centro a Pesaro per un violento incendio che è divampato in una palazzina di tre piani in viale Vanzolini, al civico 18: il rogo è partito da un garage e ha poi interessato l’intero condominio avvolto dal fumo sprigionato. Sarebbero stati avvertiti anche alcuni scoppi. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, i quali hanno evacuato le persone rimaste intrappolate nelle loro abitazioni con l’ausilio dell’autoscala. I residenti sono stati poi soccorsi dal personale sanitario per l’ossigenazione. Per almeno sei di loro sarebbero stato necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti. Numeri che, però, sarebbero leggermente aumentati a fine serata. Sul posto il Servizio 118 e le forze dell’ordine.

“Nessun ferito grave anche grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della Polizia locale e del 118 – i primi aggiornamenti nella mattinata odierna del sindaco di Pesaro Andrea Biancani sui social –. Ieri sera, saputo dell’accaduto, sono passato anche al pronto soccorso. Erano una decina le persone sotto osservazione. Tra di loro anche un vigile del fuoco e un operatore del 118. Per fortuna stavano tutti bene ma la paura è stata tanta. Già da questa mattina, attraverso un confronto con i vigili del fuoco, cercheremo di capire quando le persone potranno rientrare nelle proprie abitazioni. Ringrazio anche il personale del pronto soccorso per la loro professionalità e sensibilità”. Poi, il primo cittadino, ha fatto sapere che sempre “in mattinata è previsto un incontro per fare il punto sulle condizioni dell’edificio interessato dall’incendio” perché “l’obiettivo è di poter dire alle famiglie quando potranno rientrare nelle loro abitazioni”.

L’incendio si è verificato intorno alle 19.15 in una strada poco distante dal centro storico pesarese. L’intervento ha richiesto la presenza di 12 uomini e cinque mezzi dei vigili del fuoco per gestire la situazione, inoltre un’altra squadra da quattro uomini con attrezzatura per schiumaggio antincendio. Dopo alcune ore di intervento, poco prima delle 23, l’incendio è stato spento dai vigili del fuoco. Oggi proseguiranno le verifiche.