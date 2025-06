Un’ondata di curiosità, entusiasmo e passione per la scienza ha travolto l’Abbadia di Fiastra sabato 14 e domenica 15 giugno, in occasione dell’edizione 2025 di “Scienza in Festa”. Più di 3000 persone, tra bambine e bambini, famiglie, studentesse, studenti e appassionati, hanno preso parte a due giornate ricche di esperienze, spettacoli e incontri che hanno dimostrato quanto la scienza possa essere accessibile, divertente e capace di accendere stupore.

L’evento, promosso dall’Università di Camerino, è stato una vera e propria festa della conoscenza, dove rigore scientifico e creatività si sono intrecciati tra natura, cultura e innovazione. Un’occasione per riscoprire insieme che la scienza non è solo nei laboratori, ma in ogni gesto quotidiano, nelle domande che ci poniamo, nella voglia di capire il mondo che ci circonda.

Dopo il successo della scorsa edizione, infatti, il festival è tornato nell’incantevole cornice dell’Abbadia di Fiastra, offrendo due giorni di incontri, laboratori, spettacoli e attività immersive rivolte a tutte le età, in un perfetto connubio tra rigore scientifico e creatività divulgativa.

“Scienza in Festa” ha rappresentato il punto più alto del progetto di public engagement “Viceversa” dell’Università di Camerino, coordinato dal prof. Claudio Pettinari e volto a costruire un dialogo diretto tra accademia e società civile. La manifestazione ha portato la scienza fuori dalle aule universitarie, proponendola nei luoghi della vita quotidiana per stimolare curiosità, pensiero critico e consapevolezza.

“Sono davvero molto soddisfatto – ha sottolineato il Rettore Unicam Graziano Leoni – per il successo ottenuto anche quest’anno da “La Scienza in Festa”, due giornate speciali all’Abbadia di Fiastra dove una moltitudine di persone di tutte le età ha affollato i due palchi e gli stand per divertirsi con la scienza. L’Ateneo sta puntando molto sulle attività di public engagement, potenziandole anche attraverso una maggiore consapevolezza da parte delle ricercatrici e dei ricercatori circa la necessità di divenire protagonisti nel comunicare i risultati delle ricerche alla collettività. Ringrazio quindi sia i colleghi Unicam che i personaggi illustri del mondo della divulgazione scientifica che sono stati con noi, così come ringrazio tutti i partner che hanno voluto collaborare con noi e supportarci per l’ottima riuscita dell’evento”.

Sabato pomeriggio inaugurazione con il taglio del nastro alla presenza delle autorità, poi il via a tutte le attività. Il programma ha incluso oltre 30 appuntamenti: dalle conferenze agli spettacoli, dai laboratori alle presentazioni di libri e alle passeggiate alla scoperta della natura e della storia. Tra gli ospiti che non hanno disatteso le aspettative come dimostrato con tutti sold out: Beatrice Mautino, con la sua analisi tra verità e falsi miti della cosmetica; Luca Perri, con “La Scienza di Harry Potter”; il cantautore-matematico Lorenzo Baglioni; l’artista Hyde, esperto di cubomagia; e il duo Giovanni Covone e Paolo Coletta con il racconto astronomico “Le stelle erranti”.

Il main stage ha ospitato momenti spettacolari come “Divertiamoci con l’Intelligenza Artificiale” a cura dell’Associazione NEXT, l’esplosivo “Chemistry Show” del prof. Corrado Di Nicola, la performance “4 Ricerche”, ispirata ad un celebre format televisivo in cui giovani ricercatori e ricercatrici Unicam si sono sfidati per conquistare il voto del pubblico, la presentazione del laboratorio immersivo con l’AI su design e chimica. La facciata della Basilica è stata infine protagonista dello spettacolo di videomapping “Look up” a cura di Daniele Rossi e Giorgia Marciano della Scuola di Architettura e Design “E. Vittoria” e Knoway Systems Srl.

Nel second stage, spazio a temi come nutrizione, biodiversità, storia dell’alimentazione e spiritualità, con relatori del calibro di Giulia Biondi, Andrea Catorci, Marco Giovagnoli, Marco Crescenzi e i giovani studenti Unicam Riccardo Giustozzi e Gabriele Belegni, protagonisti di un dialogo partecipato e intergenerazionale. Domenica chiusura con il concerto “Musica da Bosco – PicNic Suite di Claude Bolling”, a cura dell’Associazione Amici della Musica di Urbisaglia.

Non sono mancati momenti di relax e immersione nella natura, tutti molto partecipati, come la “Passeggiata con gli odori del bosco” con il prof. Andrea Catorci, l’escursione “Escape from Marche” guidata dallo storico Matteo Petracci e la passeggiata per le vie del parco con la guida d’eccezione di Francesco Petretti.

Domenica mattina, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti Marche, si è tenuta una tavola rotonda su “Informare e comunicare correttamente la sostenibilità: esperienze a confronto” alla quale sono intervenuti il Rettore Unicam Graziano Leoni, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche Franco Elisei, il biologo e naturalista Francesco Petretti, il climatologo Massimiliano Fazzini, i docenti Unicam Claudio Pettinari e Paola Scocco ed il divulgatore scientifico Mattia Crivellini.

L’incontro era accreditato per la formazione dei giornalisti con il riconoscimento di tre crediti formativi ed è stato anche occasione per la consegna dei diplomi del Corso di aggiornamento e qualificazione professionale in “Comunicazione scientifica”, testimonianza dell’impegno dell’ateneo nella formazione di nuovi divulgatori.

Ricercatrici e ricercatori, studentesse e studenti dell’Università di Camerino hanno animato gli spazi espositivi conducendo tutti i presenti alla scoperta dell’affascinante mondo della scienza, dalla chimica alla matematica, dall’informatica alla veterinaria, dalla geologia alla scienza degli alimenti, dalle neuroscienze ai beni culturali, dalla fisica alla biologia dal design alla salute e al benessere, anche con esperienze di citizen science.

“Scienza in Festa” è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Giustiniani Bandini, i Comuni di Urbisaglia e Tolentino, l’Associazione Casa della Memoria, l’Associazione NEXT, la Cooperativa Meridiana, il Consorzio NQSTI, con il patrocinio della Regione Marche e della Fondazione Carima e con il supporto tecnico di Publicolor.