Ancona si prepara e questa volta ci crede davvero. Insieme alle altre 9 città finaliste vive la vigilia della proclamazione della capitale italiana della cultura 2028 in programma domani alla sala Spadolini del Ministero della cultura. Alla finestra il capoluogo regionale ma anche Anagni, Catania, Colle di Val D’Elsa, Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia. Alla città vincitrice andrà un milione di euro per realizzare il programma culturale presentato in candidatura.