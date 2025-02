Lavoratori Imr, ex Caterpillari di Jesi (Ancona) in sciopero. Domani 18 febbraio, i lavoratori incroceranno le braccia per 4 ore per chiedere che il piano industriale possa partire per garantire il futuro dei lavoratori. Per l’occasione, ci sarà un presidio sotto la sede della Regione dalle 10 alle 12 in concomitanza con la seduta del Consiglio regionale, durante la quale sarà presentato un apposito ordine del giorno sulla situazione Imr. Si tratta di un’iniziativa che si colloca nell’ambito degli scioperi dei lavoratori dei metalmeccanici indetti da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil per il rinnovo del contratto, il prossimo è in programma per 4 ore il 21 febbraio. Sono previste astensioni dal lavoro in altre realtà territoriali, quali: Fincantieri, Crn, Beko, Elica, Ariston, Electrolux, Pieralisi, Fime, Cab Plus, Cebi, Raicam. “Massima partecipazione dei lavoratori affinché la mobilitazione sia efficace sotto tutti i punti di vista”, dichiarano Luigi Imperiale Fim Cisl, Sara Galassi Fiom Cgil e Vincenzo Gentilucci, Uilm Uil