Altri 6mila nuovi reperti da tutta la regione visibili al Museo archeologico nazionale (Man) delle Marche ad Ancona grazie all'apertura dei depositi sotto la terrazza vanvitelliana, inaugurati questa mattina alla presenza di Massimo Osanna, direttore generale dei Musei.
Il progetto "Il patrimonio invisibile – Depositi aperti" del Ministero della Cultura, con un investimento di 800mila euro nell'ambito del Pnrr, permette di accedere ai depositi, una nuova area che si colloca al di sotto della terrazza vanvitelliana, in spazi mai visti fino a oggi dal pubblico.
Qui si possono vedere una parte degli oltre 180mila reperti dei magazzini del museo, raccolti in oltre 160 anni di storia, che da oggi saranno esposti in nuovi 400 metri quadrati.