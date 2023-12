JESI – Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Jesi. Un uomo di 63 anni, in sella alla sua bici, è deceduto, dopo essere sato investito da un’auto all’incrocio tra via Cartiere Vecchie e via Padre Pellegrini. Un impatto violento non ha lasciato scampo al 63enne, morto sul colpo. Fatale per lui la caduta a terra nella quale ha sbattuto violentemente il capo. I sanitari sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.