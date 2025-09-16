'Mare Superum. Sviluppo sostenibile e tutela della biodiversità marina'. Il titolo del terzo appuntamento promosso dalla Fondazione Carima sulla sostenibilità, tema cruciale e al centro dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. A Civitanova, il 12 settembre, istituzioni, professionisti e chi opera nel, e per, il mare a confronto, stimolando una riflessione attenta e sensibilizzando rispetto ad azioni e comportamenti, necessari e indifferibili, per tutelare l'eccellenza in blu dai gravi pericoli che la minacciano. Per dirne alcuni: cambiamenti climatici, inquinamento, presenza di specie aliene.