Una serata dedicata alle famiglie, ai genitori, a tutti coloro che hanno una responsabilità formativa, ma anche ai giovani.Il Teatro delle Muse di Ancona gremito per l’ evento ‘Tra realtà e social – saper fare e saper essere nell’era digitale’. L'appuntamento è il primo del progetto ‘Connettiamoci – alziamo lo sguardo verso il futuro’, voluto da ANCoS Aps e Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino nell’ambito delle celebrazioni per i suoi 70 anni.

L’evento ha affrontato il tema delle strategie e dei percorsi utili per supportare genitori e famiglie nel processo di crescita dei figli in un'era in cui è quanto mai necessario conoscere e gestire le nuove tecnologie per non diventarne vittime. A salire sul palco e a portare la loro esperienza lo psicoterapeuta e divulgatore Giuseppe Lavenia, il regista e attore PaoloRuffini, il prof influencer Vincenzo Schettini.