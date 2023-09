ANCONA – Si infortuna lungo il sentiero di Mezzavalle e, non essendo più in grado di proseguire, allerta i soccorsi. E’ successo questa mattina a una donna, raggiunta dai vigili del fuoco con un mezzo 4×4 e poi portata in spiaggia. Qui la attendeva un gommone del Nucleo Nautico dei Vigili del Fuoco che l’ha trasportata a Portonovo per le cure sanitarie da parte del personale del 118. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazione.