ANCONA – Una domenica di sole e poi la pioggia attesa per la giornata di lunedì, annunciata con un bollettino di allerta da parte della Protezione Civile delle Marche. Primo livello di allarme, giallo, che dovrebbe interessare tutto il territorio regionale dal mattino con “temporali localizzati a singola cella alcuni dei quali, di forte intensità. I fenomeni più intensi saranno più probabili sulla fascia collinare e medio-collinare del territorio regionale. Le cumulate sono dovute alla stazionarietà delle celle temporalesche”.

