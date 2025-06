Forti raffiche di vento, grandinate e temporali sulle Marche. E’ arrivato il maltempo annunciato nelle scorse ore dalla Protezione Civile Regionale che aveva diramato l’allerta gialla per temporali. Si segnalano diversi alberi caduti ad Ancona città, problemi per vento e temporali anche a Jesi e Fabriano, alberi caduti sulle strade segnalati anche nell’entroterra maceratese e ad Ascoli, dove le raffiche di vento hanno divelto anche la copertura di una palestra in viale della Repubblica. Vento forte anche nel nord della regione: traffico in tilt sulla superstrada tra Fano e Urbino, in direzione Urbino all’altezza dello svincolo per Serrungarina per una grossa pianta caduta sulla carreggiata, nessuna vettura fortunatamente è stata coinvolta dal crollo.



E l’allerta meteo proseguirà per tutta la serata odierna e per la giornata di domani martedì 17 giugno. Per tutta la prima parte di domani sono previsti rovesci o temporali sparsi in sviluppo nelle zone alto collinari e montane ed in transito verso la costa anche di forte intensità. Nel pomeriggio saranno possibili fenomeni intensi residui, maggiormente isolati, nelle zone alto collinari e montane.