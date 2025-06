PESARO – Salvato un rondone, questa mattina a Pesaro, grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato il piccolo uccello migratore che era rimasto incastrato in un tappo all’interno di un’abitazione in via Pescheria.



L’episodio si è verificato intorno alle 10 quando, i vigili del fuoco, sono stati chiamati per intervenire in un’operazione per recupero dell’uccellino. Al loro arrivo, il rondone era all’interno di un armadio dell’abitazione, incastrato, accidentalmente, dentro il tappo di un barattolo aperto e, di conseguenza, non riusciva più ad uscire. I vigili del fuoco hanno così provveduto a liberare il volatile e, successivamente, a liberarlo: il rondone è così volato via.