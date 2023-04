JESI – In lacrime e infreddolito, sotto la pioggia lungo via San Marcello a Jesi. Così questa mattina è scattata la chiamata al 112, da parte di un residente della zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde di Jesi che hanno subito trovato l’uomo: piangeva e chiedeva cibo e acqua.

I sanitari della Croce verde, appurato che le sue condizioni di salute non erano tali da motivarne un trasporto in Pronto soccorso lo hanno fatto riscaldare in ambulanza con delle coperte, poi lo hanno accompagnato in un bar della zona dove gli hanno offerto una colazione con brioche e cappuccino.



L’uomo, un cittadino pakistano di 53 anni, ha spiegato che non mangiava da un paio di giorni e si era allontanato da una struttura di accoglienza.



I sanitari lo hanno quindi accompagnato alla sede Caritas Jesina di viale Papa Giovanni XXIII dove ha potuto pranzare e avere degli abiti puliti e asciutti.