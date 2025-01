Scadono a breve i termini per la presentazione delle domande di ristoro dei danni subiti in seguito all'alluvione dello scorso settembre. Per chi avesse dubbi o problemi su compilazione e presentazione delle domande, oltre ai numeri telefonici di riferimento, presenti sul sito alluvione della Regione Marche, è possibile partecipare alla riunione di venerdì 17 gennaio alle ore 14.30 presso l'Hotel Concorde in zona Aspio, una riuonione organizzata dal comitato alluvionati proprio per rispondere a tutti i dubbi e assistere nella compilazione dei moduli.