Nel cuore delle montagne dell’Afghanistan, nel distretto di Ashterli, provincia di Daikundi, la popolazione del villaggio di Korga ha realizzato con le proprie mani un piccolo centro sanitario, nato per rispondere a un’emergenza che per anni ha causato morti evitabili, soprattutto tra donne e bambini, nel delicato momento del parto.

La struttura, costruita grazie alla determinazione delle comunità locali, è oggi completata dal punto di vista edilizio ma non ancora pienamente operativa. Mancano infatti elettricità, acqua potabile e le rifiniture interne necessarie a garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate.

AMAD associazione multietnica antirazzista donne di Ancona ha avviato una raccolta fondi per completare gli interventi e consentire l’avvio delle attività.

Ecco come partecipare alla raccolta fondi, anche scegliendo piccoli regali solidali per questo Natale https://www.associazioneamad.it/campagna-di-natale/