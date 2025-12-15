La Vela Nuoto Ancona si fa festa. Pace: "La società più antica, con tanta voglia di futuro".

Nata nel 1902, prima ancora che la città avesse la sua squadra di calcio, è la società sportiva più antica in assoluto di Ancona, capoluogo Regionale. Uno dei tanti motivi per ritrovarsi, farsi festa e guiardare al futuro. Ai microfoni di èTV Canale 12 il presidente Igor Pace ricorda che "abbiamo praticamente insegnato a nuotare tutte le generazioni della nostra città e non solo". E poi il punto sui corsi, dai 3 mesi ai 90 anni, i valori dello sport e del sacrificio che l'elemento dell'acqua comporta. In attesa della vasca da 50 metri, "che sarà la vera svolta…".

Servizio di Maurizio Socci