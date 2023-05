ANCONA – Allerta arancione su tutto il centro-nord delle Marche. Il messaggio di allerta, reso noto dalla Protezione civile delle Marche. è valido fino alle ore 24 di domani 16 maggio e prevede criticità arancione (la terza nella scala che va dal verde al rosso, con intensa pericolosità per persone e cose) su costa ed entroterra pesarese, anconentana e maceratese.

Il primo cittadino di Senigallia Massimo Olivetti ha deciso la chiusura per domani delle scuole di ogni ordine e grado mentre Andrea Michelini – sindaco di Porto Recanati – invita anche in caso di spostamenti alla massima attenzione.

Lo stesso ha deciso in serata il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: “Nonostante l’allerta meteo sia arancione, l’Ufficio Volontariato di Protezione Civile Regione Marche e la Prefettura consigliano la chiusura delle scuole nella giornata di domani, perché si prevede anche vento fortissimo. Per cui, in via precauzionale, domani le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse. Vi aggiorneremo in base all’evoluzione della situazione”.

Scuole chiuse per l’intera giornata di domani anche a Fano e Vallefoglia.